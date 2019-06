Autostart von Programmen verhindern

Mit einem der letzten Updates in Windows 10 werden zuletzt verwendete Anwendungen nach einem Neustart des Betriebssystem automatisch wieder geöffnet, um dem Nutzer das schnelle Weiterarbeiten zu ermöglichen. Nicht jedem Anwender ist dies aber recht. Unser Tipp zeigt Ihnen, wie Sie diese Voreinstellung ändern.

Mit dem richtigen Befehl verhindern Sie das automatische Öffnen von Programmen nach einem Neustart.

Legen Sie zunächst einfach eine Desktopverknüpfung an, um mit dem Shutdown-Befehl das System parametergesteuert herunterzufahren. Im Feld für den Speicherort der Verknüpfung geben Sie "shutdown /r /t 0" ein. Dabei steht "/r" für Restart, während "/t" gefolgt von einer Zahl, den Timeout in Sekunden vor dem Neustart angibt. Im Gegensatz zum Standard von 30 Sekunden führt das System mit "/t 0" einen sofortigen Reboot durch. Falls Sie nur das Herunterfahren bevorzugen, reicht der Befehl "shutdown /s /t 0" aus. Durch die Eingabe "shutdown /?" in der Kommandozeile lässt sich eine Übersicht sämtlicher Optionen aufrufen.