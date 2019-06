Kostenfreier und funktionsreicher Cloudspeicher

Die große Anzahl an kostenfreien Cloudspeichern vernebelt auch erfahrenen Usern die Sicht. Mit dem kostenfreien "pCloud Drive" können Sie aber nicht viel falsch machen, da das Tool sowohl ein externes Laufwerk in Windows einrichtet als auch sämtliche Ordner miteinander synchronisiert. Der Speicherplatz ist mit 10 GByte für das Teilen von Dateien in Arbeitsgruppen völlig ausreichend.

Mit "pCloud Drive" lassen sich Dateien in der Cloud verwenden, als wären diese lokal gespeichert.

Dateiänderungen beziehungsweise -beschädigungen in "pCloud Drive" [1] sind zudem nicht permanent, da frühere Dateiversionen in der kostenlosen Variante bis zu 15 Tage aufgehoben werden. Das Tool ist im Gegensatz zu den Platzhirschen wie OneDrive oder Google Drive außerdem mit Linux kompatibel. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass der schweizer Anbieter nach eigener Aussage derzeit an seiner DSGVO-Konformität arbeitet.