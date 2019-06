Jetzt schon buchen: Intensiv-Seminar "Windows Server 2019 für erfahrene Admins"

Einen Windows-Server in Betrieb zu nehmen, dürfte keinen Administrator vor größere Hürden stellen. Doch wenn es um die Feinheiten im laufenden Betrieb geht, wollen die Handgriffe gelernt sein. In unserem Intensiv-Seminar "Windows Server 2019 für erfahrene Admins" zeigen wir, wie Sie in den Untiefen des Servers zielsicher navigieren und selbst fortgeschrittene Funktionen souverän beherrschen. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz für Dezember.

Der Titel unseres neuesten Intensiv-Seminars lautet "Windows Server 2019 für erfahrene Admins" [1]. Dozent Markus Tigges, der seit über 20 Jahren im Bereich der Microsoft-Weiterbildung und -Beratung tätig ist, verschafft Ihnen einen tiefen Einblick in die wichtigsten Punkte zu den Themen Administration, Remotedesktopdienste, Virtualisierung, Cluster, Security und Storage im Windows Server 2019. Dazu gehören unter anderem Production Checkpoints, Software-defined Networking, Clustering und der Host Guardian Service. Diese und weitere Funktionen werden Sie während des dreitägigen Intensivseminars vom 9. bis 11. Dezember in Garching bei München im Detail kennenlernen.