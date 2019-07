Fehlerbehaftete Updates entfernen

Auch wenn Microsoft sich bemüht, Windows-10 aktuell zu halten, schleichen sich doch immer wieder Fehler bei Updates ein. Heimanwender haben kaum Möglichkeiten, diese abzulehnen, was vor allem bei fehlerbehafteten Aktualisierungen ärgerlich ist. Wenn Sie hier mehr Klarheit auf Ihrem System schaffen wollen, lassen sich mit ein paar Handgriffen über die Kommandozeile entsprechende Updates aufspüren sowie entfernen.

In der Kommandozeile lassen sich Windows-Updates ganz einfach finden und löschen.

wusa /uninstall /kb:2807986 /log:%homepath%\Desktop\wusalog.evtx

Zunächst geben Sie mit Admin-Rechten den Befehlein. Danach zeigt Ihnen das System alle installierten Updates an. Sobald Sie eine oder mehrere zu entfernenden Versionen definiert haben, geben Sie in der Kommandozeile den Befehlein. Die Zahl im Anschluss von KB ist entsprechend anzupassen. Parallel zum Löschvorgang wird auch ein Logfile abgelegt. In der Datei mit der Endung "evxt" sind die Protokolleinträge der Deinstallation einzusehen.