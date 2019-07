Download der Woche: Auto Screen Capture

Gerade für Dokumentationen bietet es sich an, in regelmäßigen Abschnitten Screenshots aufzunehmen. Um nicht im Sekundentakt eine bestimmte Tastenkombination drücken zu müssen, können Sie stattdessen das kostenfreie Tool "Auto Screen Capture" verwenden. Die Software ermöglicht die automatische Anfertigung von Screenshots in vorgegebenen Zeitintervallen.



"Auto Screen Capture" benutzt ein Makro, um Dateiname, Datum und Zeit automatisch anzupassen.

Das schlanke Tool "Auto Screen Capture" [1] erfordert keine Installation. Anhand von unterschiedlichen Bedingungen, die Sie in den Einstellungen festlegen, entscheidet das Programm, wann genau bestimmte Aktionen auszuführen sind. Der Kalender zeigt zudem, an welchen Tagen die Screenshots aufgenommen wurden. Jede Bildschirmaufnahme lässt sich entweder als einzelne Datei oder als eine Reihe von Dateien mit Zeitstempel in den Bildformaten BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF oder WMF speichern.