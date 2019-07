Bildbetrachter mit Zusatzfunktionen

Vielen Admins ist der in Windows enthaltene Bildbetrachter nicht ausreichend. Mit dem kostenlosen Open-Source-Tool "Nomacs" erzielen Sie eine schnelle Voransicht von Bildern in den gängigsten Bildformaten, einschließlich RAW- und PSD-Dateien. Darüber hinaus kann das Programm Bilder in ZIP- oder MS-Office-Dateien durchsuchen und diese anschließend in einem Ordner ablegen. Weiterhin sind alle wichtigen Funktionen für die erfolgreiche Bildbearbeitung vorhanden.

Das Tool "nomacs" bietet als erweiterte Funktion unter anderem eine Synchronisationsanalyse.

Per Schieberegler oder Eingabe steuern Sie mit "Nomacs" [1] zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton oder Gammawert Ihrer Bilder. Eine weitere Funktion ist die Synchronisationsanalyse für den Vergleich zweier Bilder, um genau an derselben Position in das Bild hereinzuzoomen und/oder zu schwenken. Dabei sind auch Überlagerungen möglich, sodass ein Bild durch das andere hindurchscheint. Viele dieser Features sind sowohl am Rechner als auch per LAN im Netzwerk nutzbar. Die Software ist unter der GNU General Public License v3 lizenziert und für Windows, Linux und macOS verfügbar.