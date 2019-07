Bessere Stimmung am Arbeitsplatz

Mittlerweile ist vielen gesundheitsbewussten Mitarbeitern bekannt, dass eine Salzkristall-Lampe die Luft am Arbeitsplatz verbessern kann. Mit der "Mini USB Salzkristalllampe" können Sie diese ionisierende Wirkung am Schreibtisch genießen. Die kleine Tischleuchte wird via USB an den Rechner angeschlossen und schafft eine angenehme Atmosphäre durch das indirekte warme Licht.

Die Kristalllampe ist nicht nur schick, sondern sorgt auch für bessere Luft am Arbeitsplatz.

Das 640 Gramm schwere Gadget [1] kann auch auf Dienstreisen für bessere Luft in muffigen Hotelzimmern sorgen. Für Flexibilität sorgt das 1,5 Meter lange Kabel, mit dem auf Wunsch eine Verbindung zum PC unter dem Tisch möglich ist. Weiterhin liefert das orangefarbene Licht eine entspannte Atmosphäre und einen angenehmen Kontrast zu der bläulichen Beleuchtung des Monitors. Ob wegen des warmen Lichts beim nächtlichen Arbeiten oder dem positiven Effekt auf die Atemwege – die Lampe ist für knapp 14 Euro sicherlich eine Bereicherung für die Zubehörliste.