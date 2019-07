Download der Woche: Altap Salamander

Der kostenlose Dateimanager "Altap Salamander" bietet Anwendern einen weitaus größeren Funktionsumfang als der standardmäßige Windows-Explorer. Besonders für das Verschieben von Dateien zwischen Verzeichnissen und Ordnern ist das Programm aufgrund der Zwei-Fenster-Ansicht sehr praktisch.

"Altap Salamander" verfügt über viele Tastaturkürzel. So lassen sich die meisten Aktionen ohne Maus steuern.

In der Funktionsleiste am unteren Rand zeigt Ihnen "Altap Salamander" [1] verschiedene Shortcuts an, um Dateien unter anderem zu betrachten, kopieren, verschieben, löschen oder umzubenennen. Darüber hinaus bietet das Tool verschiedene Erweiterungen, wie beispielsweise das Entpackerprogramm 7-ZIP, einen FTP-Client und eine Bildbearbeitungsfunktion. Die offene Architektur ermöglicht es zudem, das Programm mit benutzerdefinierten Plug-ins auszustatten oder allgemeine Aufgaben mithilfe von Skripten in unterstützten Sprache wie JScript oder VBScript zu automatisieren.