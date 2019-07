Überall online

Wenn Sie das nächste Mal einen längeren Aufenthalt an einem Flughafen haben und schnell Internetzugriff benötigen, kann die Webseite "Wireless Passwords From Airports" weiterhelfen. Auf einer Google-Maps-Karte sehen Sie die Lage sämtlicher Flughäfen weltweit und im Menü die wichtigsten Informationen, um verfügbare WLAN-Hotspots vor Ort problemlos zu benutzen.

Auf der kostenlosen Webseite erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Hotspots auf Flughäfen in der ganzen Welt.

Im Menü von "Wireless Passwords From Airports" [1] finden Sie unter anderem eine Liste der unterschiedlichen Flughäfen, die Namen der verfügbaren Netzwerke und gegebenenfalls Passwörter und Zeitlimits. Für manche Hotspots bietet die Webseite zudem Tipps zum Entsperren von Zeitbegrenzungen. Die Plattform wurde von dem Blogger Anil Polat mithilfe von "Google My Maps" erstellt. Die Option "Contribute to this map" gestattet anderen Nutzern, Wi-Fi-Passwörter hinzuzufügen. Die Karte ist in der kostenpflichtigen Version auch als App für Android und iOS verfügbar.