Zwischenablage automatisch löschen

Im Laufe der Zeit sammeln sich einige Daten in der Zwischenablage des Rechners an. Seit der Windows-10-Version 1809 synchronisiert das System diese Inhalte mit allen Geräten, die mit einem Microsoft-Konto verbunden sind. Mit dem kostenfreien Tool "ClearClipboard" entleeren Sie die Zwischenablage in regelmäßigen Abständen und schützen so auch Ihre vertraulichen Informationen.



"ClearClipboard" entleert die Zwischenablage automatisch und schützt so Ihre persönlichen Daten.