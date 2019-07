Werkzeug fürs Büro

Im Prinzip ist ein Admin ja eine Mischung aus Mechaniker und Handwerker. Das Aufspielen von Software und Anpassen von IT-Umgebungen erinnert ein bisschen an das Häuslebauen. Das Auseinanderschrauben von Rechnern und Tuning von Platinen, Prozessoren und Einschubkarten hingegen ähnelt dem Tuning unter der Haube eines Autos. Passend dazu gibt es jetzt einen "USB-Schraubenschlüssel", der sich bestens als neues Gadget für den Schreibtisch eignet.

Der "USB-Schraubenschlüssel" für den Admin: das richtige Werkzeug in den richtigen Händen.

Der "USB-Schraubenschlüssel" [1] hat eine Speicherkapazität von 8 GByte und lässt sich mit einer Gravur versehen wie beispielsweise einem Namen. Mit einer Größe von 8,5 x 2,8 Zentimetern liegt der Stick gut in der Hand und geht bestimmt nicht so leicht verloren. An einem Rechner oder Laptop angeschlossen, schaut der Speicherschlüssel gut aus und überzeugt darüber hinaus mit seiner auf Hochglanz polierten Oberfläche. Das Gadget wird in einer dekorativen Box geliefert und ist für knapp 28 Euro erhältlich.