Finanzverwaltung für kleine Büros

In vielen SoHo-Umgebungen fallen nur gelegentlich buchhalterische Prozesse an. Dafür reichen in der Regel einfache Sofware-Tools wie beispielsweise die kostenfreie Suite "MonKey Office 2019" aus. Das Paket kombiniert die einzelnen MonKey-Programme Faktura, Kassenbuch, Bilanz und Office in der aktuellen Version, um die Vereinheitlichung der Finanzverwaltung für Kleinbetriebe zu gewährleisten.

Die Grundvariante von "MonKey Office 2019" [1] enthält unter anderem die Funktionen Adressverwaltung, Offene-Posten-Verwaltung, Mahnwesen, Zahlungsaufträge und das Einnahmen-Ausgaben-Buchungsmodul. Dabei ist das Produkt modular aufgebaut, so dass sich bei einem Wachstum des Unternehmens das kostenfreie Grundmodul kostenpflichtig erweitern lässt. Die Software-Suite ist für die Betriebssysteme Windows 7, 8.1 und 10 sowie macOS 10.10 bis 10.14 erhältlich.