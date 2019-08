Download der Woche: BCArchive

Mit der weiter zunehmenden Anzahl an Cyberattacken sollten auch Admins ihre Daten bestmöglich schützen. "BCArchive" ist ein kostenfreies Tool zum Erstellen von passwortgeschützten Archiven, das auch die Nutzung von öffentlichen Schlüsseln unterstützt. Weiterhin besteht die Option, ein selbstextrahierendes Archiv anzulegen, das sich ohne Datenkompressionssoftware entpacken lässt.

"BCArchive" kann ein selbstextrahierendes Archiv anlegen, um verschlüsselte Dateien in ein ausführbares Programm umzuwandeln.

"BCArchive" [1] nutzt bekannte Verschlüsselungsalgorithmen wie AES, Blowfish, PKCS5 oder Triple-DES für das sichere Aufbewahren und Versenden von Daten. Mit der Software und dem passenden Key können Sie oder ein anderer Anwender das verschlüsselte Archiv öffnen und bearbeiten. Wenn Sie Dateien beispielsweise per E-Mail verschicken und der Empfänger keine Entschlüsselungssoftware auf dem Rechner installieren möchte, kann BCArchive ein selbstextrahierendes Archiv anlegen, das die verschlüsselten Dateien in ein ausführbares Programm umwandelt. Weitere Funktionen der Anwendung umfassen die Integration in den Windows Explorer sowie einen Public-Key-Manager.