Google for Jobs

Auch wenn die bekannten Jobbörsen wie Indeed, Monster und StepStone eine Fülle an Angeboten liefern, fällt es trotzdem vielen Bewerbern schwer, die passende Arbeitsstelle zu finden. Seit kurzem ermöglicht Google mit "Google for Jobs", Stellenangebote in der Umgebung einfacher zu finden und zeigt deren Details übersichtlich an.

"Google for Jobs" ist eine optimierte Jobsuche innerhalb der Google-Suche auf Basis von Machine Learning.

"Google for Jobs" [1] ist keine Stellenbörse im klassischen Sinn und hat auch keinen eigenen URL. Die Suche ist möglich, indem Sie beispielsweise "Jobs in meiner Nähe" oder "IT Jobs" oder Ähnliches in Googles Suchmaske eingeben. Anstatt wie bisher eine Fülle an organischen Suchergebnissen angezeigt zu bekommen, sehen Sie jetzt eine prominent platzierte blaue Box im Browser. Diese ist so angeordnet, dass sie (sofern vorhanden) unterhalb von Google Ads, aber auf jeden Fall oberhalb der anderen Suchergebnisse zu finden ist. Auch Personaler können ihre Stellenangebote in der Google-Jobsuche für Bewerber sichtbar machen.