Vorschau September 2019: Sicherer Datenaustausch & Collaboration

Der Mailserver ist das kommunikative Tor zur Welt für Firmen. Hinzu kommen verschiedene Collaboration-Werkzeuge für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Fallen diese aus, erlahmt das Unternehmen. Fast noch schlimmer ist der Diebstahl vertraulicher Daten. Im September-Heft befasst sich IT-Administrator mit dem sicheren Datenaustausch und der Collaboration. Darin erfahren Sie etwa, welche selbst gehosteten Alternativen zu Diensten wie Dropbox bestehen und was es bei der Auswahl von Messenger-Diensten zu beachten gilt. Außerdem lesen Sie, wie Sie Exchange Online mit der PowerShell administrieren sowie E-Mail-Spoofing verhindern.

Die September-Ausgabe beleuchtet den sicheren Datenaustausch und die Collaboration im Unternehmen.

Exchange Online in Office 365 lässt sich wie sein lokaler Bruder per PowerShell verwalten. Hierfür stehen ähnliche, teilweise auch die gleichen Cmdlets zur Verfügung. In einer PowerShell-Sitzung kann der Administrator dabei parallel Einstellungen in Exchange Online wie auf lokalen Exchange-Servern vornehmen. Somit profitieren auch Hybridumgebungen von den Möglichkeiten der Skriptsprache. Wir zeigen im September-Heft den Einstieg in die Exchange-Online-Verwaltung.



Im Azure AD tummeln sich derweil unterschiedliche Benutzer: neben den eigenen Benutzern werden vermehrt Kollegen von Lieferanten, Partnern oder externen Entwicklern in das Azure AD eingeladen. Liegen die eigenen Identitäten und die externen Partner in einem Verzeichnis, wird Kollaboration in den verschiedensten Anwendungen einfacher – das gilt nicht nur für Office 365. Doch komplexer wird damit die Verwaltung der verschiedenen Berechtigungen. Das Identity-Governance-Paket in Azure stellt sicher, dass die richtigen Benutzer auf die richtigen Ressourcen Zugriff erhalten. Wir zeigen, wie es funktioniert.



