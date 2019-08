30-jähriges Jubiläum

Es gibt bereits eine große Anzahl an Screenshot-Tools auf dem Markt, die verschiedene Funktionen anbieten. Die kostenfreie Software "Gyazo" setzt den Fokus auf das schnelle Arbeiten im Umgang mit Bildschirmaufnahmen und erstellt in Sekundenschnelle, nicht nur Fotos sondern auch Videos des Bildschirms, die sich anschließend in einem Browserfenster anzeigen, runterladen und teilen lassen. [ mehr