Vintage-Keyboard

Für eine edel gestaltete Arbeitsecke lässt sich vor allem im Bereich Eingabegeräte noch einiges verbessern. Die Retro-Tastatur "RCK" von AZIO verpasst dem Schreibtisch einen ganz neuen Look. Das Design erinnert stark an die Zeiten von historischen Schreibmaschinen und ist unter anderem in einer klassischen Gunmetal-Ausführung zu haben. Die moderne Bluetooth-Funktion spielt hier nur eine untergeordnete Rolle.

Das "Retro Compact Keyboard" ist eine moderne Schreibmaschine mit schickem Design und Hintergrundbeleuchtung.

Die dazugehörige Handballenablage ist je nach Auswahl aus echtem Leder oder Holz gefertigt und ermöglicht die ergonomische Nutzung des Geräts. Die mitgelieferten Tastenkappen lassen sich bei Bedarf austauschen. Das Layout ist so angepasst, dass sich die LED-Hintergrundbeleuchtung in der Mitte jeder Taste befindet und die Tastatur so gleichmäßig beleuchtet wird. Das "RFK" [1] läuft unter macOS, iOS, Windows und Android und ist für knapp 200 Euro dann doch eher ein Luxusprodukt.