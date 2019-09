BYOD-Macs schützen

Vor allem in der Grafikabteilung eines Unternehmens kommt es häufig vor, dass Mitarbeiter private Macbooks für die Arbeit benutzen wollen. Viele IT-Verantwortliche haben jedoch Bedenken, was die Sicherheit diesbezüglich angeht. Auf was zu achten ist wenn private Geräte am Arbeitsplatz benutzt werden, zeigt dieser Tipp.

"Parallels Mac Management" für Microsoft SCCM kann bei der Verwaltung von BYOD-Macs helfen.