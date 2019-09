Vor allem in der Grafikabteilung eines Unternehmens kommt es häufig vor, dass Mitarbeiter private Macbooks für die Arbeit benutzen wollen. Viele IT-Verantwortliche haben jedoch Bedenken, was die Sicherheit diesbezüglich angeht. Auf was zu achten ist wenn private Geräte am Arbeitsplatz benutzt werden, zeigt dieser Tipp. [ mehr