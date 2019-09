Schutz vor Siri

Apple-Nutzer müssen sich derzeit immer wieder mit Nachrichten über das Mitschnüffeln von Siri herumschlagen. Durch das Hinzufügen eines neukonfigurierten Profils ist es möglich, unter iOS und macOS zu verhindern, dass Siri Zugriff auf die Aufnahmen erlangt. Dieser Tipp zeigt, wie Sie vorgehen.

Die benötigte Profilkonfiguration finden Sie auf GitHub [1]. Um die Installation durchzuführen, müssen Sie die Webseite direkt mit dem Gerät aufrufen. Für das Herunterladen des neuen Profils wählen Sie die Datei "Prevent server-side logging of Siri commands.mobileconfig" aus. Sie sehen nun eine Meldung, die Sie mit "OK" bestätigen müssen, um das neue Profil zu speichern. Danach müssen Sie in den Einstellungen den Menüpunkt "Profil geladen" auswählen und anschließend auf "Installieren" klicken. Siri funktioniert trotzdem weiter wie gehabt, es werden jedoch keinerlei Protokolle mehr an Apple geschickt. Auf Wunsch können Sie das Profil auch wieder entfernen.