USB-Armband

Mittlerweile gibt es die verschiedensten Varianten von USB-Sticks. Allerdings musste der modebewusste Admin bisher beim Mitbringen der Daten eher auf einen Schlüsselanhänger setzten. Mit dem schicken "Armband mit USB-Stick" gibt es eine Alternative aus Leder und Metall, die gut aussieht und gleichzeitig alle Daten sicher aufbewahrt.

Mit dem USB-Armband schauen Sie schick aus und tragen Ihre Daten immer bei sich.

Das "Armband mit USB-Stick" [1] passt sich an den Arm des Nutzers an und bietet so eine einheitliche Größe. Die 8 GByte Speicher verstecken sich im vorderen Bereich des Armbands auf einem kleinen USB-Stick. Durch das schlichte und puristische Design ist das Gadget für alle Altersgruppen interessant und mit einem Preis von knapp 25 Euro und der Lieferung in einer Geschenkbox auch bestens als Mitbringsel geeignet.