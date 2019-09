Vorschau Oktober 2019: Sichere IT-Systeme

Firmen stecken in einer Zwickmühle: Einerseits verschärfen die Gesetzgeber in Deutschland und Europa laufend die Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz. Andererseits gehen Cyberkriminelle mit immer ausgefeilteren Methoden auf Unternehmensnetze los. Wie Sie als Administrator ihre IT-Systeme schützen können, zeigt die Oktober-Ausgabe des IT-Administrator. Darin erfahren Sie unter anderem, was das neue Windows Defender Application Control zu bieten hat und wie Sie sich auf Schwachstellenjagd mit OpenVAS begeben. In den Tests beweist die Web Application Firewall von Airlock ihr Schutzpotenzial.



Die Absicherung von IT-Systemen steht im Fokus der Oktober-Ausgabe.

In Zeiten der Digitalisierung und Automatisierung geraten kritische Intrastrukturkomponenten verstärkt unter Beschuss. Medienwirksame Hackerattacken auf die IT-Infrastrukturen von BASF, Bayer, Henkel, Siemens und ThyssenKrupp im Sommer dieses Jahres sind lediglich die Spitze des Eisbergs. Unternehmen können sich nur schützen, indem sie Schwachstellen vor potenziellen Angreifer identifizieren und schließen. Das kostenfreie OpenVAS bietet hierfür einen umfangreichen Ansatz.



Windows Defender Application Control soll derweil Systeme vor Bedrohungen schützen, die herkömmliche Virenscanner und signaturbasierte Mechanismen nicht erkennen. Denn führt ein Benutzer einen Prozess aus, hat dieser Prozess dieselben Zugriffsrechte auf Daten wie der Benutzer. Application Control reduziert diese Risiken, indem es Anwendungen im Benutzerkontext einschränkt und den im System-Kernel erlaubten Code reduziert. Im Oktober stellen wir neben zahlreichen weiteren Security-Themen die beiden Werkzeuge und deren Nutzung vor.



