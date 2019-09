E-Mail-Prüfdienst

"MailCheck" ist ein Tool, das bei der Verwaltung und Überprüfung von POP3- und IMAP4-Postfächern hilft. In einer übersichtlichen Oberfläche kann der Admin schnell nachvollziehen, wie viele neue E-Mails sich im Posteingang befinden. Die Freeware zeigt eine konfigurierbare Mitteilung bei neuen Nachrichten an und kann unerwünschte E-Mails direkt auf dem Server löschen.

"MailCheck" informiert Sie über eingehende E-Mails und hilft bei der Verwaltung Ihrer Postfächer.

Mit "MailCheck" [1] müssen Sie Ihren Mailclient nicht erst starten, um nach neuen E-Mails zu suchen, da das Tool bei eingehenden Nachrichten einen Signalton abspielt und ein animiertes Symbol in der Taskleiste anzeigt. Mit dem Programm können Sie mehrere Postfächer hinzufügen und brauchen dazu lediglich die E-Mail-Adresse und das Passwort für das Konto. Darüber hinaus sehen Sie die Anzahl der E-Mails in den verschiedenen Postfächern und behalten so stets den Überblick.