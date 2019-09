In der Ruhe liegt die Kraft

Viele Systemadmins leiden wegen der häufigen Nachtschichten oder zusätzlichen Projekten an Schlafmangel und so muss manchmal ein Powernap am Arbeitsplatz herhalten. Damit die Kollegen auch verstehen, dass Sie eigentlich nicht schlafen, sondern hart arbeiten, hilft nur das passende "Ein Sysadmin schläft nicht T-Shirt" mit dem Wortspiel: "Ein Sysadmin schläft nicht – er root".

Wenn der Admin mit dem Kopf auf der Tastatur liegt, dann ist klar: "Er schläft nicht - er root".

Das Kleidungsstück eignet sich alternativ auch als Geschenk für einen IT-begeisterten Freund oder um die Stimmung am Arbeitsplatz generell aufzulockern. Das "Ein Sysadmin schläft nicht T-Shirt" [1] kostet knapp 21 Euro und ist auch als Kapuzenpullover oder Tragetasche erhältlich.