Datenspuren in Word entfernen

Grundsätzlich ist die Kommentarfunktion in Microsoft Word für Arbeitsgruppen sinnvoll. Mehrere Personen können damit besser an einem Dokument arbeiten. Allerdings vergessen viele Anwender vor dem Teilen der finalen Fassung mit Externen das Entfernen von Kommentaren und anderer Datenspuren. Mit der weniger bekannten Zusatzfunktion "Document Inspector" oder zu Deutsch "Dokumentprüfung" löschen Sie in Word die nicht mehr gewünschten Daten.

Die Dokumentenprüfung entfernt persönliche Daten aus Word-Dateien.

Gehen Sie zunächst auf den "Datei"-Reiter. In der Kategorie "Informationen" klicken Sie auf das Symbol "Auf Probleme überprüfen" und wählen aus dem Dropdown-Menü den Eintrag "Dokument prüfen". In einem eigenen Fenster können Sie dann verschiedene Elemente wie Kommentare und persönliche Informationen an- und abwählen. Nach dem Prüfen lässt sich dann die Ergebnisliste zum Entfernen von unerwünschtem Content unter die Lupe nehmen und abarbeiten.