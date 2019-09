Spamtermine im Google-Kalender aussperren

In den Standardeinstellungen von Google-Konten ist derzeit eine Schwachstelle für Angriffe von außen enthalten, die momentan recht massiv ausgenutzt wird. Cyberkriminelle können über die Lücke spezielle Spamtermine direkt in den Kalender des Nutzers importieren. Mit ein paar Eingriffen in den Einstellungen des Dienstes lässt sich die Attacke aber wirkungsvoll vereiteln.

Spam-Kalendereinträge bei Gmail lassen sich mit wenigen Einstellungen unterbinden.

Zunächst müssen Sie nach einem Klick auf das Zahnradsymbol und dem Auswählen von "Einstellungen" im Menüpunkt "Termineinstellungen“ das automatische Hinzufügen von Einladungen deaktivieren. Dies erledigen Sie mit der Option "Nein, nur Einladungen anzeigen, auf die ich geantwortet habe". Anschließend unterbinden Sie den automatischen Import von Terminen aus Gmail im Menüpunkt "Automatisch Termine aus Gmail zu meinem Kalender hinzufügen" durch Entfernen des Häkchens. Auch wenn Sie nun sämtliche Veranstaltungen aus Gmail manuell in den Kalender überführen müssen, ist das immer noch besser, als Spammern Tür und Tor zu öffnen.