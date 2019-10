Vorschau November 2019: Container & Anwendungsserver

Das Bereitstellen von Anwendungen ist eine zentrale Administrationsaufgabe und Fehler hierbei fallen Mitarbeiter wie Kunden unmittelbar auf. Eine wichtige Rolle spielt das Fundament für Applikationen, die Serverlandschaft. In der November-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator das Thema "Container & Anwendungsserver". Darin lesen Sie etwa, welche Best Practices Sie bei Microsofts IIS nutzen sollten und wie Sie Container-Logdaten mit Fluentbit auswerten. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Orchestrierung von Containern und die Kubernetes-Alternative Nomad. In den Produkttests tritt der Solarwinds Server & Application Monitor an.

Container & Anwendungsserver stehen im Fokus der November-Ausgabe.

Seit 1995 stellt Microsoft mit dem "Internet Information Server" – inzwischen "Internet Information Services" – eine vielseitige, skalierbare Applikationsplattform für Webdienste zur Verfügung. Diese wird sowohl für kundeneigene und Third-Party-Webapplikationen als auch für Microsoft-Produkte und -Technologien wie Exchange oder SharePoint verwendet. Wir stellen im November deshalb neben vielen weiteren Themen bewährte Methoden und Best Practices für den Aufbau und den Betrieb von Applikationsservern auf IIS-Basis vor.



