Überflüssige Wörter herausfiltern

Für die internationale Korrespondenz unter IT-Profis muss zwar nicht immer die höchste Sprachkultur herhalten, allerdings will trotzdem jeder gerne in Sachen fremdsprachiger Texte nicht zu holprig klingen. Mit der Website von "Writewords" lassen sich meist unbemerkt anfallende Wiederholungswörter aufspüren. Diese werden beim E-Mail-Verkehr oder Abfassen eines Reports nämlich deutlich öfter genutzt, als es den meisten Verfassern lieb ist.

Das Portal "Writewords" sucht in Texten nach überflüssigem Ballast.

Kopieren Sie einfach Ihr fertiges Schreiben in das Internetportal [1] und schon findet der Dienst die mehrfach benutzten Wörter. Mit dem integrierten "Word Frequency Counter" werden bei Interesse diese sogar als genaue Nummer mitgezählt und angezeigt. Häufig sind Wiederholungswörter auch so genannte Füllwörter, die den Text zusätzlich unnötig in die Länge ziehen. Der Onlinedienst bietet außerdem einen Phrasenzähler mit an und weist so auf abgedroschene Formulierungen hin.