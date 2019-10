Mehrere PDF-Dateien in einem Rutsch drucken

Selbst für IT-Profis ist es bisweilen mühselig, mehrere PDF-Dateien in einem Vorgang auszudrucken weil die Stapelverarbeitung in PDF-Readern fehlt. Mit ein paar Handgriffen im System schaffen Sie jedoch Möglichkeiten, um unter Windows 10 alles in einem Rutsch zu Papier zu bringen. Dadurch lassen sich mehrere PDF-Dateien parallel per Befehlszeile ausdrucken.

Mit ein paar Handgriffen ist das Ausdrucken mehrerer PDF-Dateien auf einmal möglich.

Vorher müssen Sie das Minitool "2Printer" [1] installieren. Anschließend steuern Sie den betreffenden Ordner durch Drücken der Umschalt-Taste und dem gleichzeitigen Klicken mit der rechten Maustaste an. Danach geben Sie im Kontextmenü unter dem Eintrag "PowerShell-Fenster hier öffnen" den Befehl "C:\Program Files (x86)\2Printer\2Printer" -s *.pdf" ein. Alternativ lässt sich die Befehlszeile auch in einer Batchdatei abspeichern.