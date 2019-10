Powerbank-Induktion für unterwegs

Selbst für IT-Profis ist es bisweilen mühselig, mehrere PDF-Dateien in einem Vorgang auszudrucken weil die Stapelverarbeitung in PDF-Readern fehlt. Mit ein paar Handgriffen im System schaffen Sie jedoch Möglichkeiten, um unter Windows 10 alles in einem Rutsch zu Papier zu bringen. Dadurch lassen sich mehrere PDF-Dateien parallel per Befehlszeile ausdrucken. [ mehr