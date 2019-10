Bibliotheken in PRTG nutzen

Remote Probes helfen beim Überwachen der IT-Infrastruktur. Damit beispielsweise der Datenbank-Admin einen Überblick über alle Datenbankserver hat, muss er aber im Gerätebaum zwischen den einzelnen Probes wechseln. PRTG kann hier weiterhelfen, mit Bibliotheken können Sie zusätzliche individuelle Ansichten Ihrer Gerätestruktur erzeugen und entsprechend Ihren Wünschen anordnen.

PRTG bietet die Möglichkeit, eigene sogenannte Bibliotheken zu definieren. Die Bibliotheken zeigen dabei dieselben Überwachungsdaten wie Ihre Gerätestruktur und werden in denselben Scanning-Intervallen aktualisiert, wobei jedoch die Sensoren in unterschiedlichen Gruppen organisiert sind. Sie können Bibliotheken für bestimmte Zielgruppen aufbauen und so beispielsweise alle Geräte und Sensoren Ihrer Datenbank-Infrastruktur zusammenfassen.







Mit einer Bibliothek kombinieren Sie unterschiedliche Dienste, Sensoren und Gruppen von verschiedenen Probes und Verzweigungen miteinander, um die benötigte logische Ansicht herzustellen. Mit dieser Methode erstellen Sie auch gefilterte Ansichten nach Sensortyp, Status oder Priorität. Zur Veranschaulichung bietet PRTG Network Monitor bereits vordefinierte Bibliotheken, zum Beispiel mit Sensoren, die nach Priorität gruppiert sind. Zusätzlich können Sie individuelle Bibliotheken ganz einfach selbst erstellen. Im How-to-Bereich auf der Paessler-Webseite erfahren Sie, wie Sie Bibliotheken in PRTG in vier Schritten einrichten. Die detaillierte und bebilderte Anleitung ist unter [1] abrufbar.