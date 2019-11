Bestens informiert

Admins lesen gerne IT-Blogs, um auf dem Laufenden zu bleiben oder bei Recherchearbeiten weiterzukommen. Ein umfangreiches Portal mit hilfreichen Informationen für System- und Netzwerk-Administratoren ist die Webseite "supertechman.com.au". Der Autor ist selbst ein IT-Profi mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche und bietet auf seinem Portal viele Artikel zu aktuellen Themen unter den Rubriken "System Admin", "Network Admin" und "Tech Tips".



"supertechman.com.au" bietet aktuelle Informationen für System- und Netzwerk-Admins.

Für den besseren Überblick ist die Seite "supertechman.com.au" [1] in verschiedene Kategorien unterteilt. Die System- und Netzwerk-Admin-Blogs richten sich hauptsächlich an Administratoren, die in diesen Themen bewandert sind. Die Bereiche "Tech Tips" und "I.T Management Blog" bieten täglichen Anwendern eine umfangreiche Bibliothek an hilfreichen Erklärungen und Tipps.