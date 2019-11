Vorschau Dezember 2019: Rechenzentrum & Infrastruktur

Das Rechenzentrum und die IT-Infrastruktur im Unternehmen bilden die Grundlage für einen erfolgreichen IT-Betrieb. In der Dezember-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator das Management und die Automatisierung im Rechenzentrum. So zeigen wir unter anderem, wie die Netzwerkverwaltung mit Netbox funktioniert und was das neue Wi-Fi 6 für Firmen zu bieten hat. Außerdem lesen Sie im Dezember-Heft, wie die Netzwerkinventarisierung mit der PowerShell funktioniert und was es bei der Verwaltung einer Hyper-V-Umgebung mit dem SCVMM 2019 zu beachten gilt. In den Produkttests beweist unter anderem AnyDesk Enterprise sein Können.

Das Thema "Rechenzentrum & Infrastruktur" steht auf der Agenda des IT-Administrator im Dezember.

Im Rechenzentren gilt es, jederzeit den Überblick über Ressourcen und IP-Adressen zu haben. Gerade bei den IP-Adressen gilt es zudem, diese nicht nur zu kennen, sondern auch flexibel verwalten zu können. Dieses Feature kombiniert Netbox mit der Dokumentation des RZ-Inventars und wird so zu einem wertvollen IT-Helfer. Wir zeigen in der Dezember-Ausgabe, wie Sie das Universal-Tool für DCIM und IPAM installieren und konfigurieren.



Mit dem System Center Virtual Machine Manager 2019 erleichtert Microsoft derweil Admins das Leben mit Features, die bislang nur für Hyper-V in Windows Server 2019 zur Verfügung standen. Wir geben einen Überblick aller Neuerungen und wenden uns anschließend der Konfiguration und Verwaltung von Hyper-V-Servern inklusive Failover-Clustern mit dem System zu. Abschließend widmen wir uns dem Fabric-Management und der Update-Verwaltung.



Diese und noch viele weitere spannende Themen lesen Sie im Dezember-Heft des IT-Administrator. Abonnenten erhalten die Ausgabe am 29. November. Ab dem 4. Dezember finden Sie das Heft am Kiosk.