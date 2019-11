Newsletter als Atom-Feed erhalten

Grundsätzlich ist es für Admins sinnvoll, verschiedene IT-Newsletter zu abonnieren, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings fehlt häufig die Zeit, die oftmals langen E-Mails in Ruhe zu lesen. Eine hilfreiche Alternative stellt der kostenfreie Dienst von "www.kill-the-newsletter.com" zur Verfügung. Die Webseite bietet einen einfachen Weg, Newsletter als Feeds zu empfangen.

Die Seite "www.kill-the-newsletter.com" wandelt den regulären Newsletter in einen Atom-Feed um.

Wählen Sie zunächst auf dem Internetportal "www.kill-the-newsletter.com" [1] einen Namen für Ihren Feed aus wie beispielsweise "Netzwerktechnik-Newsletter". Im Anschluss bekommen Sie eine individuelle E-Mail-Adresse zugeteilt, mit der Sie sich für den Newsletter registrieren können. Die Inhalte werden dann in einen Atom-Feed umgewandelt. Um diesen zu abonnieren, können Sie anschließend den Link unter "Subscribe to the Atom feed at" kopieren.