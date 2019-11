Ladekabel in Leder

USB-Sticks gibt es heutzutage in den verschiedensten Designs. Bei Ladekabeln sieht es hingegen eher mau und unspektakulär aus. Daher bietet sich das "USB Ladekabel aus Leder" als neues Zubehör an. Das Kabel ist mit hochwertigem Leder ummantelt und versteckt sich ganz unauffällig in einem ebenfalls aus Leder gefertigten Schlüsselanhänger.

Das "USB-Ladekabel aus Leder" bietet viele Anschlussmöglichkeiten und ein edles Design.

Das USB-Ladekabel aus Leder [1] ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und bietet unterschiedliche Anschlüsse. Neben Micro-USB und USB-C ist auch die Lightning-Schnittstelle für das iPhone verfügbar. Weiterhin ist in dem schicken Schlüsselanhänger genug Platz vorhanden, um zusätzlich Kopfhörer oder ein weiteres Ladekabel zu verstauen. Mit knapp 15 Euro sind Sie dabei.