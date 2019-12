Download der Woche: FinalCrypt

In der Regel nutzen Verschlüsselungsprogramme Passwörter, um daraus einen Encryption-Key zu erzeugen. Dabei hängt die Sicherheit der Verschlüsselung von der Länge des Kennworts ab. Einen deutlich stärkeren Schutz bieten One-Time-Pads. Bei diesem als unknackbar geltenden Verfahren kommen Schlüsseldateien mindestens in der Länge der zu chiffrierenden Files zum Einsatz. Mit dem kostenfreien Tool "FinalCrypt" können Sie eine eigene Datei für den Encryption- beziehungsweise Decryption-Prozess auswählen. Hierfür lassen sich beispielsweise Fotos oder Textdokumente verwenden.

"FinalCrypt" verschlüsselt mehrere Dateien auf einmal und bietet eine moderne Benutzeroberfläche.

Die Vorgehensweise mit "FinalCrypt" [1] ist sehr einfach gestaltet. In der linken Spalte der Oberfläche müssen Sie lediglich die zu verschlüsselnde Datei auswählen und in der rechten Spalte den dafür gewünschten Schlüssel wie zum Beispiel eine bestimmte Bild- oder Videodatei. Auf Wunsch lässt sich zusätzlich noch ein Passwort generieren. Abschließend empfiehlt sich das Abspeichern auf einem externen Datenträger. Für das Entschlüsseln gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge mit dem Button "decrypt" vor.