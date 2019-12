Große Bildauswahl für den Desktop

Vor allem Naturbilder wie ein idyllischer Wasserfall im Wald oder ein blühendes Lavendelfeld eignen sich gut als Desktophintergrund. So kann der Admin bei der vielen Arbeit auch immer wieder entspannen. Dabei ist es wichtig, die passende Auflösung für den Bildschirm zu finden. Die Webseite "interfacelift.com" bietet das richtige Format für fast jedes Gerät, ob Computer, Handy oder Tablet.

Auf dem Portal "interfacelift.com" [1] finden Sie eine große Anzahl an Hintergründen, vor allem in Sachen Natur. Für jedes Bild bietet die Webseite mehrere Downloadoptionen. Sie können das Gerät auswählen, wie zum Beispiel "Apple iPhone X" oder "Microsoft Surface Book" und bekommen das Foto in der entsprechenden Auflösung bereitgestellt. Für Desktops haben Sie die Wahl zwischen Widescreen 16:9, 16:10, 21:9 und einigen anderen. Darüber hinaus gibt es die Option "Dual Monitors" für Nutzer von mehreren Displays.