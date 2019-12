Backup auf Mac übertragen

Beim Erstellen eines Backups mit TimeMachine und dem anschließenden Übertragen der Sicherung auf den neuen Mac ist das gekonnte Wiederherstellen mindestens genauso wichtig wie das Sichern der Daten. Wir zeigen in diesem Bespiel eines der möglichen Verfahren – die Wiederherstellung aller Daten, nachdem macOS vollständig neu installiert wurde.

Schließen Sie zunächst Ihr externes Time-Machine-Backup-Speichermedium [1] an Ihrem Mac an. Schalten Sie nun das Gerät an und durchlaufen Sie den Setup-Assistenten, bei dem Sie Land, Tastatur, Netzwerk und weitere Details eingeben. Kurz vor Abschluss des Setup-Assistenten werden Sie dann gefragt, ob Sie Daten übertragen möchten. Wählen Sie hierbei die Option "Von einem Mac, Time-Machine-Backup oder Startvolumen" aus. Suchen Sie nun das gewünschte Time-Machine-Backup-Speichermedium heraus und klicken Sie auf "Fortfahren".



Im nächsten Schritt wählen Sie das Backup (in der Regel das mit dem aktuellsten Datum) und klicken auf "Fortfahren". Nun selektieren Sie die zu übertragenden Daten und klicken erneut auf "Fortfahren". Selbstverständlich ist bei der Wiederherstellung der ausgewählten Daten darauf zu achten, dass ausreichend Zeit eingeplant wird. Denn abhängig vom Datenvolumen kann dieser Vorgang durchaus mehrere Stunden dauern.