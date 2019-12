Download der Woche: Far Manager

Eine elegante Benutzeroberfläche spielt für den IT-Profi oft eine untergeordnete Rolle – wichtiger sind die Funktionen und die einfache Handhabung der Software. Der Dateimanager "Far Manager" setzt den Fokus auf das schnelle Verschieben von Dateien und Ordnern in einer Zwei-Fenster-Ansicht. Vom Aussehen erinnert das Tool stark an den berühmten Norton Commander für DOS und Windows.

Die Zwei-Fenster-Ansicht im "Far Manager" vereinfacht das Verschieben von Dateien in andere Verzeichnisse.

Mit dem "Far Manager" [1] können Sie Ihre Dateien gut organisieren und behalten so stets den Überblick. Mit dem Links- beziehungsweise Rechtspfeil der Tastatur springt der Dateimanager nach oben oder unten in einem Verzeichnis. Mit der Drag-and-Drop-Funktion und den praktischen Shortcuts geht das Kopieren und Löschen von Dateien und Ordnern schnell vonstatten. Die integrierte Suchfunktion hilft zudem, Dokumente schnell zu finden. Das schlichte Retro-Design rundet das Tool ab.