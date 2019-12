Multifunktionstool für das Büro

Wenn der Admin mal kurz das PC-Gehäuse öffnen muss oder der Arbeitskollege ein Regal aufstellen will, kann ein Multifunktionswerkzeug nicht schaden. Umso besser, wenn es dann auch noch gut aussieht und damit nicht in der Schublade verschwinden muss. Das schicke "Krabben-Multiwerkzeug" integriert alle wichtigen Funktionen wie Schraubenzieher, Messer, Schere und Säge in einem edlen Buchenholzgehäuse.

Die kleine Desktop-Krabbe hilft dem ITler bei Schrauberjobs.

Alle beweglichen Teile des Krabben-Multiwerkzeugs [1] sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an zwei Ösen können Sie auch einen Schlüsselbund anbringen. Komplett ausgeklappt ist die Krabbe 14,5 Zentimeter lang und steht mit einem Gewicht von 100 Gramm stabil auf dem Schreibtisch. Für das ersehnte Feierabendbier enthält das Tool natürlich auch einen Flaschenöffner. Der Alleskönner kostet nur knapp 20 Euro und ist der ideale Helfer für das Büro.