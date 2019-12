Vorkehrungen für Lizenz-Audits treffen

Wenn der Admin mal kurz das PC-Gehäuse öffnen muss oder der Arbeitskollege ein Regal aufstellen will, kann ein Multifunktionswerkzeug nicht schaden. Umso besser, wenn es dann auch noch gut aussieht und damit nicht in der Schublade verschwinden muss. Das schicke "Krabben-Multiwerkzeug" integriert alle wichtigen Funktionen wie Schraubenzieher, Messer, Schere und Säge in einem edlen Buchenholzgehäuse. [ mehr