Knobel-Zeitvertreib für Nerds

Durch die anstehende Weihnachtszeit ist endlich wieder eine längere Arbeitspause in Sicht. Sollten Sie für sich einen nerdigen Zeitvertreib am Kaminfeuer suchen oder andere Admins mit einem passenden Geschenk beglücken wollen, kann das Rätselheft von getDigital weiterhelfen. Die Inhalte sind alles andere als gewöhnlich und lassen selbst den intelligentesten Nerd ins Schwitzen kommen.

Die Rätsel für Nerds versprechen eine interessante Weihnachtszeit.

Die erstklassigen Knobeleien [1] sind auf 59 Seiten zusammengestellt und liefern eine gekonnte Ablenkung für einige Tage. Dabei passt das Rätselheft durch seine handliche Größe selbst in das kleinste Handgepäck und hilft auch unterwegs beim Rätseln, Raten und den Kopf zerbrechen. Wenn Sie sich neben der IT noch in Naturwissenschaften, Filmen und Serien sowie generell mit Nerdkultur auskennen, dürfte das ein oder andere Erfolgserlebnis drin sein. Für 6,95 Euro ist der Spaß zu haben.