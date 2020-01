2020: Neue Trainings

Auch im neuen Jahr möchte IT-Administrator den Admin in puncto Trainings gut bedienen. Allein im Februar finden vier Workshops statt, unter anderem ein Intensiv-Seminar zum Thema "Cyberabwehr" und das Training "Windows 10 richtig aktualisieren". Im Frühjahr schauen wir uns dann an, was KMUs beim Aufbau einer PKI unter Windows Server zu beachten haben. Und im Mai erfahren Sie das wichtigste zum Thema "Linux und Active-Directory-Integration". Buchen Sie wie immer frühzeitig – für Abonnenten gilt ein Sondertarif.

Ein ganzes Bündel an neuen Themen haben wir für unsere Trainings in 2020 auf der Palette. Im Februar und Mai haben wir das Training "Betriebssystem- und Softwareverteilung mit Freeware" [1] im Angebot. Hier erfahren Sie zum Beispiel, auf was es ankommt bei der automatischen Installation von Windows 10 und auf was Sie beim Konfigurieren der MDT-Einstellungen achten sollten. Im zweitägigen Intensiv-Seminar "Cyberabwehr" [2] bekommen Sie die Grundlagen der IT-Forensik vermittelt und machen einen Ausflug ins Dark Net.







Dozent Mark Heitbrink leitet wieder das Spitzenreiter-Training "GPOs für Windows 10" [3] wie auch weitere Workshops rundum das Thema Windows 10. Wer Anfang Mai in München am Training "Linux und Active-Directory-Integration" [4] teilnehmen will, kann jetzt schon buchen, um sich einen Platz zu sichern. Thorsten Scherf macht Sie bekannt mit LDAP und Kerberos und verschafft Ihnen einen Einblick in die Integration von Linux-Clients in Windows-AD-Domänen.