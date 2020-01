Download der Woche: OE Classic

Viele IT-Profis sind der Meinung, dass XP eine der besten Windows-Versionen war. Das schließt auch den beliebten E-Mail-Client Outlook Express mit ein. Um diesen wieder ins Leben zu rufen, kann das kostenfreie Tool "OE Classic" weiterhelfen. Das E-Mail-Programm im Stil von Outlook Express bietet einige moderne Features und zeigt sich dennoch schlanker und praktischer als die überladenen Clients von heute.

Den Fokus setzt "OE Classic" auf die einfache Bedienung der Oberfläche und den klassischen Look, der an Outlook Express erinnert.

Den Fokus setzt "OE Classic" [1] auf die einfache Bedienung der Oberfläche und den klassischen Look, der stark an Outlook Express erinnert. Neben den regelmäßigen Sicherheits-Updates, Nachrichtenregeln sowie einem eingebauten Adressbuch sind auch diverse Import- und Export-Funktionen vorhanden. Das Speichern von E-Mails erfolgt im SQLite/MBX-Format. Der Client hat keine Beschränkung für Ordnergrößen und auch die Datenübernahme bei einer Neuinstallation ist integriert. Darüber hinaus ist das Anlegen von Newsgruppen in der Menüleiste über die Option "Tools" einfach gestaltet.