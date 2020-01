Zeitzonen im Überblick

In vielen großen und mittelständischen Unternehmen gehören internationale Konferenzschaltungen zum Alltag. Da ist es wichtig, dass alle Teilnehmer über die genaue Zeit Bescheid wissen. Mit der Webseite von "everytimezone.com" lassen sich Zeitzonen weltweit in einer übersichtlichen Oberfläche schnell anzeigen, damit es beim Festlegen des Termins nicht zu Verwirrungen kommt.

Mit "everytimezone.com" behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Zeitzonen.

Der Service von "everytimezone.com" [1] zeigt Ihnen über 16 Zeitzonen in einer grafischen Oberfläche an. Wenn Sie den Schieberegler nach links oder rechts bewegen, passen sich die Zeiten und das Datum automatisch an. Ganz oben sehen Sie die eigene Zeit und weiter unten die verschiedenen Uhrzeiten der anderen Zeitzonen. Diese enthalten zudem verschiedene Metropolen rund um den Globus. Somit ruft der Kollege aus Mumbai hoffentlich nicht schon um halb zehn an, wenn der Termin für zwei Uhr nachmittags geplant ist.