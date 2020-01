Screenshots benutzerdefiniert anfertigen

Die meisten Admins wollen kein Zusatztool installieren, um bessere Screenshots anzufertigen. Das ist in der aktuellen Windows-10-Version auch nicht unbedingt notwendig. Neben den gängigen Tastenkombinationen zum Erstellen von Screenshots bietet Microsoft eine zusätzliche Möglichkeit zum Anfertigen von Bildschirmausschnitten. Diese Funktion ist allerdings standardmäßig nicht aktiv.

Windows 10 verfügt über eine hilfreiche Funktion, um Bildschirmausschnitte einfach und schnell anzufertigen.

In nur wenigen Schritten lässt sich diese Option in den Windows-Einstellungen in der Rubrik "Erleichterte Bedienung" einschalten. Hier wählen Sie "Interaktion/Tastatur" aus, aktivieren die Einstellung "Verwenden der Druck-Taste zum Öffnen der Funktion für Bildschirmausschnitte" und starten den Rechner anschließend neu. Wenn Sie nun die Druck-Taste betätigen, öffnet sich ein kleines Kreuzsymbol, mit dem Sie einen bestimmten Bereich auf dem Bildschirm auswählen können. Dieser wird anschließend automatisch in die Zwischenablage kopiert.