Soundtracks für Retro-Fans

Vor allem die ältere Generation unter den Videospielfans erinnert sich gerne an die 90er-Jahre und das Daddeln auf 8-Bit-Plattformen. Wer gerne ein kleines Stück vom alten Glück genießen möchte, ist mit der "Gamers Sound Box" an der richtigen Adresse angelangt. Das Gadget enthält zwar keine Videospiele, bringt jedoch die ebenso bekannten Spiel-Geräusche zurück ins Leben. Das Ganze ist natürlich im typischen Retro-Design gestaltet.

Die "Gamers Sound Box" ist mit zwölf bekannten Videospiel-Sounds ausgestattet – von "Ready Up" bis zu "Game Over".

Die bekanntesten Töne der "Gamers Sound Box" [1] sind mit Sicherheit die Geräusche von Themen wie "Ready Up" und "Game Over". Der Klang kommt dabei nahezu genauso nervig, billig und auf eine bestimmte Weise synthetisch rüber wie damals. Die Konsole findet mit einer Größe von 12,5 cm x 5,5 cm x 2,5 cm Platz in fast jeder Hosentasche und ist mit ihren 180 Gramm ebenfalls kein Schwergewicht. Mit zwölf epischen Klängen ausgestattet, entzückt die Klangbox bestimmt jeden Gamer und ist für knapp 15 Euro zudem erschwinglich.