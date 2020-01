Alles was die Sicherheit begehrt

Die Aussage, dass Datendiebe immer einen Schritt voraus sind, kommt nicht von ungefähr. Daher arbeiten Hard- und Software-Anbieter von Sicherheitslösungen oftmals mit Hackern zusammen, um den wirklich bösen Gegenspielern Paroli zu bieten. Die Internetseite "databreachtoday.com" veröffentlicht aktuelle Artikel und Interviews zu IT-Themen im Bereich Cybercrime und -security und bietet Web-Seminare und Events an.

In den vielen Kategorien auf "databreachtoday.com" findet der Admin alles Wissenswerte zum Thema IT-Sicherheit.

Mit ein paar Minuten Lektüre am Tag bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und können verfolgen, was sich in der IT-Welt tut. Das Portal "databreachtoday.com" [1] beherbergt neben den erwähnten Webinars und Events auch eine Jobbörse. Weiterhin findet der IT-Experte auf der Seite Ressourcen wie Whitepaper und Handbücher über wichtige Sicherheitsthemen. DataBreachToday ist außerdem auf Facebook, Twitter und LinkedIn vertreten und lässt sich auch als RSS-Feed abonnieren.