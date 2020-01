Cookies für die Arbeit

Ein unerwarteter Serverausfall in der Firma oder eine besonders wichtiges Projekt bedeutet für den Admin Überstunden. Um den Abend nicht mit leerem Magen zu verbringen, lohnt sich die Anschaffung einer "Keksdose Using Cookies". Die Dose ist nicht nur ein praktischer Behälter für Kekse, sondern entzückt auch mit einer lustigen Aufschrift, die auf die Nutzung von Cookies im Browser hinweist. Mit ein paar leckeren Snacks und genügend Kaffee sind auch die Überstunden zu verkraften.

Nicht alle Cookies sammeln Benutzerinformationen: Diese eignen sich lediglich für den Verzehr.

Der Digitaldruck auf dem Deckel der "Keksdose Using Cookies" [1] zeigt die typische Meldung, die auf vielen Webseiten zu sehen ist: "We are using cookies to enhance your experience at this site". Die Dose hat einen Durchmesser von 19 Zentimetern und ist sieben Zentimeter hoch. Das Material ist aus Weißblech und laut Hersteller nicht für die Spülmaschine geeignet. Mit 18 Euro sind Sie dabei.