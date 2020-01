Jetzt noch buchen: Cyberabwehr-Intensivseminar

Die schnelle Verbreitung von Erpressungs-Trojanern sowie aktuelle Sicherheitslücken verdeutlichen einmal mehr, dass die Anzahl der Schwachstellen und Verwundbarkeiten in IT-Systemen weiterhin auf einem sehr hohen und stetig steigenden Niveau liegen. Im Februar bietet IT-Administrator ein zweitägiges Intensiv-Seminar zum Thema "Cyberabwehr" in Hamburg an. Das Seminar ist untergliedert in Theorie- und Praxiselemente. So lernen Sie die Vorgehensweise der Angreifer und deren Abwehr hautnah kennen. Buchen Sie jetzt noch, um sich Ihren Platz zu sichern.

Im Februar lernen Sie im Training "Cyberabwehr", wie Sie sich erfolgreich gegen Angreifer wappnen.

Lernen Sie – im hochaktuellen und praxisnahen IT-Administrator Security-Intensivseminar – simulierte Angriffsszenarien im Team erfolgreich zu meistern. Vom 18. bis 19. Februar vermitteln Ihnen Patrick Jung und Clemens Rambow unter anderem die Grundlagen der IT-Forensik und begleiten Sie auf einem Ausflug ins Dark Net. Die Sicherheitsexperten machen Sie bekannt mit den Werkzeugen und Methoden der Angreifer und zeigen wie diese Schwachstellen erkennen und ausnutzen.



Weiterhin erfahren Sie welche Analysewerkzeuge Sie sich zunutze machen sollten und wie Sie die Log-Dateien von verschiedenen Systemen analysieren und diese zur Angriffsabwehr nutzen. Darüber hinaus zeigen die Dozenten wie Sie mit Ihren vorhandenen Systemen und Bordmitteln gefundene Sicherheitslücken schließen. Diese spannenden Themen und weitere erwarten Sie im Februar in Hamburg. Buchen Sie noch jetzt – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif [1].